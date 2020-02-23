Dünya

İtalya’da Koronavirüs kaynaklı üçüncü ölüm

23 Şubat 2020

İtalya’da Koronavirüs kaynaklı 1 ölüm daha yaşanırken, virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 3’e yükseldi.

Çin’in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve dünyanın pek çok ülkesine yayılan Koronavirüs nedeniyle dünya genelinde yaşanan ölümler artarken, İtalya’dan 1 ölüm haberi daha geldi.

İtalya’nın Lombardy Bölgesi Meclis Üyesi Guilio Gallera bölgede bulunan Crema kasabasında, aynı zamanda kanser hastası olan yaşlı bir kadının Koronavirüs nedeniyle öldüğünü açıkladı. Yaşanan ölümle, İtalya’da Koronavirüs kaynaklı ölüm sayısı 3’e çıkarken, ülke genelinde 157 onaylanmış vaka kaydedildi.

Öte yandan, Milano yakınlarında bulunan Codogno kenti ise 21 Şubat günü Koronavirüs vakalarının artması nedeniyle karantina altına alınmıştı.




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Havadis Gazetesi, 14 Şubat 2009 tarihinde ilk kez okuyucusu ile buluştu. Her geçen gün artan trajı ile LİDER gazete olarak sizlere ulaşmaya devam ediyor. İletişim: [email protected]
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