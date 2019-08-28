İtalya’da hükümet düğümü çözüldü

İtalya’da milliyetçi-popülist koalisyon hükümetinin çökmesiyle başlayan siyasi krizde, merkez soldaki Demokratik Parti ile popülist 5 Yıldız Hareketi arasında yeni bir koalisyon hükümeti kurulması için anlaşmaya varıldı. Yıkılan 5 Yıldız Hareketi-Lig koalisyonunun da başbakanı olarak görev yapan Giuseppe Conte’nin yarın Cumhurbaşkanı’ndan yeni hükümeti kurma görevini alması bekleniyor.

Lig lideri Matteo Salvini’nin erken seçim talep ederek 5 Yıldız Hareketi ile koalisyonu fiili olarak sona erdirmesinin ardından Başbakan Giuseppe Conte 20 Ağustos’ta istifa etmişti. Ancak Salvini’nin erken seçim çağrısına karşı, eski ortağı 5 Yıldız Hareketi ile muhalefetteki Demokratik Parti işbirliğine giderek koalisyon anlaşmasına vardı.

Geçen haftadan bu yana süren inişli çıkışlı koalisyon görüşmelerinin ardından 5 Yıldız Hareketi ve Demokratik Parti bugün Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella’ya koalisyon kurmaya hazır olduklarını bildirdi.

5 Yıldız Hareketi (M5S) siyasi lideri Luigi Di Maio, Cumhurbaşkanı Mattarella ile görüşmesinin ardından yaptığı açıklamada, “Giuseppe Conte’nin başbakanlık görevini alarak hükümet kurması için Demokratik Parti ile anlaşmaya vardık” dedi.

Demokratik Parti (PD) Genel Sekreteri Nicola Zingaretti de, 5 Yıldız Hareketi ile koalisyon kurma “deneyiminin denemeye değer olduğuna inandıklarını” belirtti. Zingaretti, halen parlamentoda en fazla sandalyeye sahip olan 5 Yıldız Hareketi’nin başbakanı belirlemesini kabul ettiklerini de söyledi.