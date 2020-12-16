İtalya’da “halkın yenilenmesi”ni simgeleyen aşı istasyonları kuruluyor

8 AB ÜLKESİ ORTAK BİLDİRİ İMZALADI

Dün İtalya Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada sekiz Avrupa Birliği ülkesinin vatandaşlarını aşılamaya beraber başlayacağı ve aşı kampanyalarının ilerleyişlerine dair bilgileri de birbirleri ile paylaşma kararı aldığı açıklandı. Söz konusu ortak bildiride İtalya’nın yanı sıra Almanya, Fransa, Belçika, Lüksemburg, Hollanda, İspanya ve İsviçre sağlık bakanlarının imzaları bulunuyor. Almanya Sağlık Bakanı Jens Spahn, ise AB kurumlarının aşıya onay vermesi halinde 24 ile 72 saat arasında aşılamaya başlanacağını duyurdu.

Bu kapsamda yenilenmeyi simgeleyen çuha çiçeği ile süslenmiş süslenmiş yüzlerce ahşap aşılama istasyonu, İtalya Covid-19 aşısıyla aşılamaya başlarken Ocak ayından itibaren İtalya’nın her yerine kurulacak.

İstasyonların tasarımları ülkenin aşı lansmanının logosunu tasarlayan mimar Stefano Boeri tarafından kamuoyuyla paylaşıldı.