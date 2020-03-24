İtalya’da Corona virüsten bir günde 743 kişi öldü

Çin’de başlayan yeni tip corona virüs salgını yayılmaya devam ediyor. Dünya genelinde vaka sayısı 390 bini geçerken ölü sayısı da 17 bini aştı. İtalya’da yeni tip Corona virüsten (Covid-19) ölenlerin sayısı son 24 saatte 743 artarak 6 bin 820’ye yükseldi. 1,3 milyar insanın yaşadığı dünyanın en kalabalık ülkesi Hindistan’da 21 günlük sokağa çıkma yasağı ilan edildi. İsviçre’de corona virüsü yüzünden iki Türk vatandaşının hayatını kaybettiği açıklandı. İspanya’da son 24 saatte ölü sayısı 512 arttı ve 2694 kişiye yükseldi.

İtalya’da yeni tip Corona virüsten (Covid-19) ölenlerin sayısı son 24 saatte 743 artarak 6 bin 820’ye yükseldi.