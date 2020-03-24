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İtalya’da Corona virüsten bir günde 743 kişi öldü

24 Mart 2020

Çin’de başlayan yeni tip corona virüs salgını yayılmaya devam ediyor. Dünya genelinde vaka sayısı 390 bini geçerken ölü sayısı da 17 bini aştı. İtalya’da yeni tip Corona virüsten (Covid-19) ölenlerin sayısı son 24 saatte 743 artarak 6 bin 820’ye yükseldi. 1,3 milyar insanın yaşadığı dünyanın en kalabalık ülkesi Hindistan’da 21 günlük sokağa çıkma yasağı ilan edildi. İsviçre’de corona virüsü yüzünden iki Türk vatandaşının hayatını kaybettiği açıklandı. İspanya’da son 24 saatte ölü sayısı 512 arttı ve 2694 kişiye yükseldi.

İtalya’da yeni tip Corona virüsten (Covid-19) ölenlerin sayısı son 24 saatte 743 artarak 6 bin 820’ye yükseldi.



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Havadis Gazetesi, 14 Şubat 2009 tarihinde ilk kez okuyucusu ile buluştu. Her geçen gün artan trajı ile LİDER gazete olarak sizlere ulaşmaya devam ediyor. İletişim: [email protected]
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