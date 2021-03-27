İtalya’da bir günde 23 bini aşkın yeni vaka

İtalya’da son 24 saatte yapılan 357 bin 154 testte 23 bin 839 kişiye COVID-19 tanısı konuldu.

Böylece salgının başlamasından bu yana geçen 13 ayda toplam vaka sayısı 3 milyon 512 bin 453’e ulaştı.

Ülkede aktif COVID-19 hasta sayısı 571 bin 878’e, yoğun bakımdakilerin sayısı da 3 bin 635’e yükseldi.

Virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı da 380 artarak 107 bin 636’ya çıktı. İyileşenlerin sayısı 18 bin 287 artışla 2 milyon 832 bin 939’a ulaştı.

Aşılananların sayısı 9 milyonu geçti

COVID-19’a karşı yaygın aşılama kampanyasının 27 Aralık 2020’de başladığı ülkede aşılananların sayısı 9 milyon 17 bin 95 oldu. Aşılananların 2 milyon 862 bin 386’sını ikinci dozu alanlar oluşturdu.