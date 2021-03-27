Dünya

İtalya’da bir günde 23 bini aşkın yeni vaka

27 Mart 2021
İtalya





Koronavirüsün derinden vurduğu ülkelerden İtalya’da son 24 saatte 23 bin 829 kişi koronavirüse yakalandı. Böylece ülkede virüsün bulaştığı kişi sayısı 3 milyon 512 bin 453 oldu.

İtalya’da son 24 saatte yapılan 357 bin 154 testte 23 bin 839 kişiye COVID-19 tanısı konuldu.

Böylece salgının başlamasından bu yana geçen 13 ayda toplam vaka sayısı 3 milyon 512 bin 453’e ulaştı.

Ülkede aktif COVID-19 hasta sayısı 571 bin 878’e, yoğun bakımdakilerin sayısı da 3 bin 635’e yükseldi.

Virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı da 380 artarak 107 bin 636’ya çıktı. İyileşenlerin sayısı 18 bin 287 artışla 2 milyon 832 bin 939’a ulaştı.

Aşılananların sayısı 9 milyonu geçti

COVID-19’a karşı yaygın aşılama kampanyasının 27 Aralık 2020’de başladığı ülkede aşılananların sayısı 9 milyon 17 bin 95 oldu. Aşılananların 2 milyon 862 bin 386’sını ikinci dozu alanlar oluşturdu.





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27 Mart 2021




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