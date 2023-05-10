Merkez soldaki Demokratik Parti’nin lideri Elly Schlein da, yetkileri artırılmış ve halk tarafından doğrudan seçilen bir cumhurbaşkanı projesine katılmadıklarını söyledi.

Anayasada öngörülen kontrol mekanizmalarının ve parlamentonun rolünün zayıflatılmasına da karşı çıkan Schlein, ‘’Tek adam ya da kadın yönetimine hayır’’ dedi.

Liberal kanattan Eylem Partisi lideri Carlo Calenda da ‘’Her konuda bölünmüş bir ülkede cumhurbaşkanı milli birliğin tek teminatıdır’’ diyerek bu rolün değiştirilmesinin bir ‘’kırmızı çizgi’’ teşkil ettiğini söyledi.

‘Bir sisteme aşık değiliz’’

Başbakan Meloni görüşmelerin ardından, muhalefetten Başkanlık ya da Yarı Başkanlık Sistemi’ne net bir genel karşıtlıkla karşı duruş geldiğini söyledi.

Meloni, reform çabalarının amacını siyasi ve ekonomik istikrarı sağlamak olarak açıkladı ancak cumhurbaşkanının doğrudan seçileceği ve hükümete liderlik edeceği bir sistemin tek formül olmadığını da vurguladı.

Meloni, ‘’Biz tek bir sisteme aşık değiliz, bir İtalyan modeli bulma olasılığı da var. Diğer siyasi güçlerle diyaloğun önemli olduğuna inanıyoruz ve bu yüzden tek bir teklifle gelmedik’’ dedi.

Öte yandan Başbakan, seçimler öncesinde ve seçildikten hemen sonra hükümet programını açıklarken başkanlık sistemi vaadinde bulunmasına atıfla, ‘’vatandaşlardan bu konuda yetki aldığını’’ da savundu.