İtalya’da akşamları sokağa çıkma yasağı uygulanacak

Geçen hafta uygulanmaya başlanan tedbirlerle sinema-tiyatro, spor salonları kapatılmış; bar, kafe ve restoranlara saat kısıtlaması getirilmişti. Bar ve restoranların saat 18.00’den sonra yalnızca paket servisi yapmasına izin veriliyor.

Toplu taşımada araç kapasitesinin en fazla yüzde 50’sine kadar yolcu alımına izin verilecek.

Yeni kuralların detayları, Çarşamba gününe kadar bir kararnameyle açıklanacak.

Vaka sayıları iki katına çıktı

Başbakan Conte, son haftalarda yeni vaka sayıları hızla artsa da, mevcut koşulların salgının zirve noktasına ulaştığı geçen ilkbahardakinden daha olumlu seyrettiği gerekçesiyle şu aşamada genel bir karantinaya gerek olmadığını belirtti.

Conte öte yandan vaka sayılarının bir hafta öncesine kıyasla iki katına çıktığını, bazı bölgelerde de sağlık sisteminin büyük stres altında olduğunu söyledi ve “Önlem olarak yeni tedbirler almak zorundayız” dedi.

Başbakan, yeni önlemler alınmazsa bir ay içinde ülkenin 20 bölgesinden 15’inde gelecek ay yoğun bakım servislerinin doluluk oranının kritik seviyeye ulaşacağını belirtti.

İtalya’da son olarak dün akşam açıklanan verilere göre son 24 saat içinde 29 bin 907 yeni vakanın belirlenmesiyle toplam vaka sayısı 709 bin 335’e ulaştı. Covid-19 nedenli can kayıpları da bir günde 208 artarak 38 bin 826’ya çıktı.

Kısıtlamalar ülkede protesto ediliyor

Öte yandan, İtalya’da son haftalarda koronavirüs salgınını kontrol altına almak amacıyla getirilen kısıtlamalar ülkede protesto gösterilerine de neden oluyor. Restoran ve barlara saat kısıtlaması getirilmesi, sinema ve tiyatroların kapatılması gibi tedbirler bu sektörlerde çalışanların tepkisiyle karşılaştı.