İtalya’da akaryakıt fiyatları şubatta rekor düzeye ulaştı

İtalya’da benzinin litre fiyatı bu hafta içinde 2 euroyu geçerek rekor düzeye ulaştı.

COVID-19 salgınına yönelik tedbirlerin gevşetilmesi sonrası gelişen hızlı talep ve son olarak Ukrayna ile Rusya arasındaki gerilim sebebiyle petrol fiyatlarının yükselmesi, Avrupa’da en pahalı benzini kullanan ülkelerden biri olan İtalya’da da fiyatların artmasına yol açtı.

Ülkede akaryakıt fiyatlarındaki hızlı yükseliş bu hafta içinde de sürdü.

İtalya Ekonomik Kalkınma Bakanlığı verilerine göre, Roma ve Milano’daki bazı satış noktalarında benzinin litre fiyatı 2 euroyu geçerek, 2012’deki rekor düzeyi de aştı.

Şehirlerarası yollardaki bazı benzin istasyonlarında bugün itibarıyla benzinin litre fiyatı 2,2 seviyesine kadar çıkmış durumda.

Motorinin litre fiyatı ise 1,6 ile 2,1 euro arasında değişiyor.

İtalyan basını da benzin fiyatlarının “göklere çıkarak yıldızlara ulaştığını” yazdı.

Hükümet elektrik fiyatlarına çözüm arayışında

Diğer yandan hükümet, akaryakıt fiyatlarının yanı sıra artan elektrik maliyetlerine yönelik de çözüm arayışında.

Başbakan Mario Draghi liderliğindeki hükümetinin, şirketler ve aileler için yükselen enerji fiyatlarına en az 5 ile 7 milyar euro arasında bir paketle müdahale etmeye hazırlandığı belirtildi.