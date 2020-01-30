SağlıkYaşam

İtalya’da 6 bin kişilik cruise gemisine koronavirüs karantinası

30 Ocak 2020

İtalya’da 6 bin kişilik cruise gemisi koronavirüs nedeniyle karantinaya alındı. ​Geminin Türkiye yetkilisi, gemide 30 Türk yolcunun bulunduğunu söyledi.

Kuzey İtalya’nın Savona kıyılarında bulunan Costa Smeralda isimli cruise gemisi, iki Çinli turistin koronavirüs taşıdığı şüphesi üzerine yetkililer tarafından karantinaya alındı.

Cruise gemisinin ait olduğu Costa Crociere isimli şirketin sözcüsü, çinli turistlerin virüsü taşıyıp taşımadığından emin olunması için sağlık kontrolünden geçtiklerini, bu sırada geminin içerisindeki 6 bin yolcunun ise karaya çıkmasına izin verilmediğini söyledi. Sözcü, durumun ‘birkaç saat içerisinde netleşeceğini’ belirtti.

Reuters’ın haberine göre, yüksek ateş ve solunum güçlüğü çektiği belirtilen Çinli turistler İtalya’ya 25 ocakta gelerek aynı gün cruise gemisine bindi.

Turistlerin İtalya’ya gelmeden önce Marsilya ve Barselona’da bulundukları belirtildi.

​Geminin Türkiye yetkilisi Ercan Abitağaoğlu NTV’ye konuştu. Abitağaoğlu gemide 30 Türk yolcunun bulunduğunu aktardı.

İlk bilgilere göre, gemideki Türkiyeli yolculardan sağlık durumu iyi. Türk yetkili, Çinli çifte test yapıldığını birkaç saate sonucun geleceğini söyledi.



Etiketler

Benzer Haberler

Photo of KKTC 2019 yılı yağış analizi

KKTC 2019 yılı yağış analizi

27 Ocak 2020
Photo of ‘Dünyanın en kötü kedisini’ sahiplenmek için başvuru yağdı

‘Dünyanın en kötü kedisini’ sahiplenmek için başvuru yağdı

27 Ocak 2020
Photo of “Hastaneye röntgen çekimi için başvuran hiçbir hasta mağdur olmuyor”

“Hastaneye röntgen çekimi için başvuran hiçbir hasta mağdur olmuyor”

27 Ocak 2020
Photo of Cuma gününe kadar sağanak yağış bekleniyor

Cuma gününe kadar sağanak yağış bekleniyor

27 Ocak 2020
Photo of Koronavirüs: Hayatını kaybedenlerin sayısı 81’e çıktı

Koronavirüs: Hayatını kaybedenlerin sayısı 81’e çıktı

27 Ocak 2020
Photo of Çinli yetkililer virüsün belirti göstermeden bulaştığını ve bulaşıcılığının arttığını açıkladı

Çinli yetkililer virüsün belirti göstermeden bulaştığını ve bulaşıcılığının arttığını açıkladı

27 Ocak 2020
Photo of Koronavirüs: Çin’deki yeni virüsün belirtileri neler, nasıl ortaya çıktı ve neden ölümlere yol açıyor?

Koronavirüs: Çin’deki yeni virüsün belirtileri neler, nasıl ortaya çıktı ve neden ölümlere yol açıyor?

26 Ocak 2020
Photo of 3 bin yıllık mumyanın sesi yeniden hayata döndürüldü

3 bin yıllık mumyanın sesi yeniden hayata döndürüldü

25 Ocak 2020
Photo of “Ülkede şu anda koronavirüs hastası bulunmuyor”

“Ülkede şu anda koronavirüs hastası bulunmuyor”

24 Ocak 2020
Photo of “Koronavirüs için sadece destek tedavisi yapılıyor”

“Koronavirüs için sadece destek tedavisi yapılıyor”

24 Ocak 2020
Havadis Gazetesi, 14 Şubat 2009 tarihinde ilk kez okuyucusu ile buluştu. Her geçen gün artan trajı ile LİDER gazete olarak sizlere ulaşmaya devam ediyor. İletişim: [email protected]
© Copyright 2020, All Rights Reserved  |  Baba Bilgisayar
Başa dön tuşu
Kapalı