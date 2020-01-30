İtalya’da 6 bin kişilik cruise gemisine koronavirüs karantinası

İtalya’da 6 bin kişilik cruise gemisi koronavirüs nedeniyle karantinaya alındı. ​Geminin Türkiye yetkilisi, gemide 30 Türk yolcunun bulunduğunu söyledi.

Kuzey İtalya’nın Savona kıyılarında bulunan Costa Smeralda isimli cruise gemisi, iki Çinli turistin koronavirüs taşıdığı şüphesi üzerine yetkililer tarafından karantinaya alındı.

Cruise gemisinin ait olduğu Costa Crociere isimli şirketin sözcüsü, çinli turistlerin virüsü taşıyıp taşımadığından emin olunması için sağlık kontrolünden geçtiklerini, bu sırada geminin içerisindeki 6 bin yolcunun ise karaya çıkmasına izin verilmediğini söyledi. Sözcü, durumun ‘birkaç saat içerisinde netleşeceğini’ belirtti.

Reuters’ın haberine göre, yüksek ateş ve solunum güçlüğü çektiği belirtilen Çinli turistler İtalya’ya 25 ocakta gelerek aynı gün cruise gemisine bindi.

Turistlerin İtalya’ya gelmeden önce Marsilya ve Barselona’da bulundukları belirtildi.

​Geminin Türkiye yetkilisi Ercan Abitağaoğlu NTV’ye konuştu. Abitağaoğlu gemide 30 Türk yolcunun bulunduğunu aktardı.

İlk bilgilere göre, gemideki Türkiyeli yolculardan sağlık durumu iyi. Türk yetkili, Çinli çifte test yapıldığını birkaç saate sonucun geleceğini söyledi.