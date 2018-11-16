İşte Bob Ross’un asıl mesleği

Bunu duyduğunuza çok şaşıracaksınız ama Ross’un saçları aslında kıvırcık değilmiş! Dümdüz olan saçlarına, kuaföre gitmeye üşendiği için perma yaptırmış ve saçları imajını oluşturduğu için bir daha hiç kestirmemiş.

Şaşıracağınız bir diğer şey ise: Bob Ross’un aslında asker olması. 18 yaşında Hava Kuvvetleri’ne girdi.

20 yıl boyunca askeriyede görev yaptı. Burada askerlere o kadar çok bağırmış ki emekli olduktan sonra bir daha bağırmamaya yemin etmiş. Ross, tam bir hayvan severmiş, hatta programın çekildiği Indiana’da hayvan kurtarma servisi kurmuş. Orlando’daki evinin arka bahçesini ise hayvan rehabilitasyon merkezine çevirmiş.