Dünya

İşte Bob Ross’un asıl mesleği

Kıvırcık saçıyla hafızalara kazınan, televizyon ekranından evimize huzur dolduran Bob Ross'la ilgili bilmedikleriniz.

Bunu duyduğunuza çok şaşıracaksınız ama Ross’un saçları aslında kıvırcık değilmiş! Dümdüz olan saçlarına, kuaföre gitmeye üşendiği için perma yaptırmış ve saçları imajını oluşturduğu için bir daha hiç kestirmemiş.

Şaşıracağınız bir diğer şey ise: Bob Ross’un aslında asker olması. 18 yaşında Hava Kuvvetleri’ne girdi.

20 yıl boyunca askeriyede görev yaptı. Burada askerlere o kadar çok bağırmış ki emekli olduktan sonra bir daha bağırmamaya yemin etmiş. Ross, tam bir hayvan severmiş, hatta programın çekildiği Indiana’da hayvan kurtarma servisi kurmuş. Orlando’daki evinin arka bahçesini ise hayvan rehabilitasyon merkezine çevirmiş.

Ross, yaptığı televizyon programından hiç para almamış.Onu herkes tanıdığında bile yaşam tarzını değiştirmemiş, karısıyla birlikte sessizce yaşamaya devam etmiş.




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Havadis Gazetesi, 14 Şubat 2009 tarihinde ilk kez okuyucusu ile buluştu. Her geçen gün artan trajı ile LİDER gazete olarak sizlere ulaşmaya devam ediyor. İletişim: [email protected]
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