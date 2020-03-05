‘İşte Benim İşim’ Proje Yarışması’na görkemli final

TürkBankası ve İş Kadınları Derneği’nin Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı’nın koordinasyonunda, birincisini gerçekleştirdikleri ve ülke genelinde tüm lise ve dengi okulları kapsayan “İŞTE BENİM İŞİM” adlı proje yarışması, Lefkoşa Atatürk Kültür Merkezi’nde düzenlenen görkemli bir finalle sonuçlandı.

Gençlerin salona sığmadığı finali, Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Nazım Çavuşoğlu ve bürokratlar, TürkBankası Genel Müdürü Erhan Raif ve banka yöneticileri, İş Kadınları Derneği Başkanı Şenay Ekingen ve yönetim kurulu üyeleri, öğrenci ve öğretmenlerle birlikte izledi. Üç saat süren programda, finale kalan projelerini birebir tanıtan genç öğrencilerin heyecan ve coşkusu görülmeye değer anlar yaşattı.

119 yıllık geçmişiyle ülke ekonomisine katkılarını sürdüren TürkBankası ile, başarılı sosyal sorumluluk projeleriyle takdir toplayan sivil toplum kuruluşu İş Kadınları Derneği işbirliğinde yürütülen “İşte Benim İşim” proje yarışması finalinin açılışında konuşan Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Nazım Çavuşoğlu, salonu merdiven ayaklarına kadar dolduran gençlerin heyecanına ilk kez ortak olmanın gururunu yaşadığını belirterek, gençleri hayata motive eden böylesi anlamlı bir projeye gönül koyan TürkBankası ve İş Kadınları Derneği yetkililerini kutladı.

Etkinlikte konuşan TürkBankası Genel Müdürü Erhan Raif, banka olarak çalışmaya, üretmeye açık genç beyinleri iş hayatına kazandırmaya özel önem vermeyi yıllardır sürdürdüklerini belirterek, halen restorasyonu devam eden Lefkoşa Surlariçi’ndeki Genel Müdürlük binasında girişimci gençlere hizmet verecek bir çalışma ortamı yaratacaklarını kaydetti. Raif, “ülke ile birlikte büyüme anlayışı” çerçevesinde yıl içinde birçok anlamlı projeye imza atabilmek için banka olarak kolları sıvadıklarını anlattı.

İş Kadınları Derneği Başkanı Şenay Ekingen, gönüllü kuruluş olarak gençleri iş dünyasına adım atmaya yüreklendirecek, onları hayallerinin peşinden koşmaya özendirecek anlamlı projelere imza atmanın gururunu yaşadıklarını ifade etti. Ekingen, projeye katkı koyan TürkBankası ve Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı ile jüri üyelerine teşekkür ederek sözlerini tamamladı.

Açılış etkinliği sonrasında, İş Kadınları Derneği’nden Didem Kaner, Berin Avunduk, Özlem Ferhatoğluları, Zuhal Tunalı, Simge Çerkezoğlu, YAGA/KOBİGEM Temsilcisi Barış Erkmen, SOS Derneği–Girne Gençlik Gelişim Merkezi Temsilcisi Hasan Tabakcı, AB Ofisi NI-CO Temsilcisi Melike Kalkan, EBRD Kıbrıs Temsilcisi Bilgehan Kayalar ve TürkBankası Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Salih Havalı’dan oluşan, alanında uzman jüri, 6 bölgede birinci seçilen projelerin sahiplerinin yaptıkları sunumları değerlendirerek, ülke birincisini seçti.

Gazi Mağusa TMK’dan Melin Önkaya’nın ülke birincisi seçilerek, TürkBankası’ndan İstanbul Girişimcilik Seyahati ve Reader Tablet kazandığı yarışmanın, TürkBankası’ndan 1,000’er liralık para ve bankada staj ödülü kazanan bölge birincileri ise şunlar oldu:

Girne Bölge 1.si The English School of Kyrenia’dan Sıla Çağlar, Güzelyurt Bölge 1.si Güzelyurt TMK’dan Ceyda Dağcan, İskele Bölge 1.si Bekirpaşa Lisesi’nden Gamze Öğüt, Lefke Bölge 1.si Cengiz Topel Endüstri Meslek Lisesi’nden Selma Önal, Lefkoşa Bölge 1.si Yakındoğu Koleji’nden İzgi Onar.

İş Kadınları Derneği Özel Ödülü’nü Güzelyurt Kurtuluş Lisesi’nden Mehmet Horoz, TürkBankası Özel Ödülünü ise Lefkoşa TMK’dan Vedat Esendağ’ın kazandıkları yarışma, ödül töreni sonrası kokteyl ile tamamlandı.