İstanbul’daki Rus ve Ukraynalı heyetlerin, yaklaşık 4 saat süren toplantısı sona erdi

Rus ve Ukraynalı müzakere heyetlerinin, İstanbul’daki Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisinde gerçekleştirdiği toplantı sona erdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açılış konuşmasının ardından başlayan toplantı aralarla birlikte yaklaşık 4 saat sürdü.

Toplantıya Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ve Dışişleri Bakan Yardımcısı Sedat Önal da katıldı.

İki gün şeklinde planlanan görüşmenin, yarın da gerçekleşip gerçekleşmeyeceği ile ilgili henüz bir açıklama yapılmadı.

Rusya ve Ukrayna heyetlerinin, görüşmelerin içeriğine dair basına bilgi vermesi bekleniyor.

Rus heyet: Görüşmeler yapıcı geçti

Toplantının sona ermesinin ardından da açıklama yapan Rus heyeti, Ukrayna tarafıyla İstanbul’da yaptıkları görüşmelerin yapıcı geçtiğini belirtti.

Rusya Savunma Bakan Yardımcısı Fomin, Kiev ve Çernigiv yönlerinde askeri eylemlerini azaltmaya karar verdiklerini söyledi.

Ukraynalı heyet: 8 ülkeyi garantör olarak görmek istiyoruz

Ukraynalı müzakereci Arakhamia da görüşmelerin ardından, aralarında Türkiye’nin de bulunduğu 8 ülkeyi garantör ülke olarak görmek istediklerini söyledi.