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İstanbul’da metrobüs kazası: Çok sayıda yaralı var

9 Eylül 2022
Avcılar






Türkiye Avcılar’da 4 metrobüs kazaya karıştı. 2 metrobüs kafa kafaya çarpıştı. İlk bilgilere göre kazada yaralılar var. Olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi.

Avcılar Şükrübey metrobüs durağı yakınlarında 4 metrobüs kazaya karıştı. 2 metrobüsün kafa kafaya çarpıştığı öğrenildi.




Kaza nedeniyle olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi. Ekiplerin kaza yerinde kurtarma çalışmaları sürüyor.



 

İstanbul'da metrobüs kazası: Çok sayıda yaralı var

 

Yol geçici olarak trafiğe kapatıldı. Metrobüs yolu her iki yönlü olarak ulaşıma kapatıldı.

 

İstanbul'da metrobüs kazası: Çok sayıda yaralı var

 

Yolda bekleyen metrobüsteki vatandaşlar araçlardan inerek metrobüs yolundan yürüyüp duraklara ulaştı.



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9 Eylül 2022






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