Türkiye

İstanbul beşik gibi sallanıyor: 28 artçı deprem

26 Eylül 2019
Avrupa Uzay Ajansı

Marmara Denizi’nde İstanbul çevresinde meydana gelen 5.8 büyüklüğündeki depremin ardından 28 artçı sarsıntı yaşandı.

AFAD’dan alınan bilgiye göre, Marmara Denizi Silivri açıklarında yaşanan 5.8 büyüklüğündeki depremin artından artçı sarsıntılar devam ediyor.

Marmara Denizi’nde en büyüğü 4.1 büyüklüğünde 28 artçı sarsıntı yaşandı.

Silivri açıklarında önceki gün 4.6 büyüklüğünde bir deprem olmuştu.

Marmara Denizi’nde gün içinde de saat 12.00’de 2.9; 10.52’de 2.1, 10.32’de 3.6 büyüklüğünde depremler meydana gelmişti.

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