Issias Kasırgası Florida kıyılarına yaklaştı

Euronews’ün haberine göre kasırgaya karşı sığınakların hazır hale getirildiğini belirten yetkililer, olası tahliye için şimdilik beklenildiğini kaydetti. Kasırgaya ve bundan sonraki doğal afetlere hazır olduklarını dile getiren Florida Valisi Ron,dedi.

Kuzey Karolina eyaletinde ise Ocracoke Adası’nın tahliye edilmesi talimatı verildi. Ada geç Kasırgası sonrası büyük hasar almıştı.

Bahamalar yetkilileri ise en az 70 kişinin yaşamını yitirdiği geçen yılki Dorian Kasırgası’nda etkilenen bölgelerden Abaco Adası sakinlerini tahliye etti.

Isaias’ın saatteki hızının 130 kilometreye çıktığı belirtilirken bu rakam, ABD Ulusal Kasırga daha önce yaptığı uyarının biraz aşağısında kaldı.

Kasırgadan etkilenecek bölgelerdeki eyalet yönetimleri, sel ve taşkına yönelik uyarıda bulunuyor. Isaias Kasırgası, Florida’ya ulaşmadan Bahamalar ve Porto Rico’da ağır hasara yol açtı. Ba uçarken ağaçlar devrildi ve bazı bölgelerde seller yaşandı.