İsrailli bilim insanları eşeklerde insan beynini manipüle eden parazit buldu

İsrailli bilim insanları, eşeklerde iki tehlikeli parazit tespit etti. Toxoplasma gondii ve Neospora ismi verilen parazitlerden ilki, insanlara bulaşabiliyor.

Kedi ve köpekler başta olmak üzere çeşitli hayvan türlerinde yaşayan bu parazitlerden Toxoplasma gondii, insanlarda nörolojik etkiler bırakırken, hamile kadınlarda da düşük riski yaratıyor.

Farelerden kedilere bulaşan bu parazit, insanlara doğrudan temasla değil, hayvan dışkılarına temas gibi yollarla bulaşıyor.

Beyin manipülasyonuna neden olduğu düşünülen bu paraziti taşıyan insanların, iş hayatında veya gündelik yaşantısında risk almaya daha eğilimli olduğunu gösteren araştırmalar bulunuyor. Üstelik dünya nüfusunun en az üçte birinin bu parazitin neden olduğu toksoplazmoz enfeksiyonuna yakalandığı tahmin ediliyor.

Yeni araştırmayı gerçekleştiren Kudüs İbrani Üniversitesi’nden Sharon Tirosh-Levy ve meslektaşları, bu paraziti araştırmak için toplam 98 eşeği inceledi. Eşeklerin yarısı İsrail’deki hayvan barınaklarında, diğer yarısı da Filistin yönetiminde yaşıyordu.

Kısa süre önce açık erişimli Animals dergisinde yayımlanan incelemeler sonucunda eşeklerin yüzde 94’ünde T. gondii, yüzde 70’inde ise Neospora antikorları bulundu. Araştırmacılar konuyla ilgili şu ifadelere yer verdi:

Bölgedeki eşeklerin Toxoplasma gondii ve Neospora parazitlerine maruz kaldığını ilk kez gördük.