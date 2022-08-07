İsrail’in Gazze’ye saldırısının bilançosu artıyor

İsrail’de neredeyse her seçimden önce tekrar eden abluka altındaki Gazze Şeridi’ne yönelik saldırılar dizisine bir yenisi daha geçen cuma eklendi.

İsrail ordusunun, işgal altındaki Batı Şeria’nın Cenin kentinde İslami Cihad yöneticisi Bessam Saadi’yi yaralayarak pazartesi gözaltına almasıyla bölgede gerilim tırmandı.

Bunun ardından İsrail yönetimi ve güvenlik birimleri, İslami Cihad’ın misilleme yapabileceği gerekçesiyle Gazze çevresindeki bölgeleri sivil ulaşıma kapattı. İsrail’in kontrolündeki, Gazze’nin kuzeyindeki Beyt Hanun (Erez) Sınır Kapısı da kapatıldı.

İsrail ordusu bunun ardından ülkenin güneyine takviye birlikler göndermeye başladı. İsrail Genelkurmay Başkanı Aviv Kohavi, perşembe günü, abluka altındaki Gazze Şeridi çevresindeki birlikleri ziyaret etti, “gerilimin tırmanma” ihtimaline karşı hazırlıkların artırılması talimatı verdi.

Bölgedeki “istihbarat ve operasyonel durum hakkında bilgi alan ayrıca sınıra getirilen zırhlı ve topçu birliklerini inceleyen” Kohavi’nin “bölgede gerilimin tırmanma ihtimaline karşı olası senaryolara hazırlanma emri verdiği ve muhtemel saldırı hazırlıklarını onayladığı” kaydedildi.

İsrail basınında, Mısır, Katar ve Birleşmiş Milletler (BM) gibi arabulucuların çatışma başlamadan gerilimin düşürülmesi için girişimlerde bulunduğu yönünde haberler yer aldı.

İsrail, İslami Cihad misilleme hazırlığında diye saldırıya başladı

İsrail, cuma akşamına doğru Gazze’deki İslami Cihad’ın saldırı hazırlığında olduğunu gerekçe göstererek Gazze saldırısını başlattı.

Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail’in Gazze Şeridi’ne üçüncü gününde devam eden saldırılarında ölü sayısının 32’ye, yaralı sayısının 275’e yükseldiği bilgisi paylaşıldı.

İsrail ordusu, İslami Cihad’ın önde gelen liderlerinden Cabir et-Teysiri’yi düzenlediği hava saldırısıyla öldürdüğünü açıkladı. Ordu bunun ardından hava ve karadan Gazze içindeki noktaları, İslami Cihad’a ait “roket rampaları, mühimmat depoları, saldırı hazırlığındaki gruplar” olduğu gerekçesiyle vurmaya başladı.

Saldırıların birinci gününde Gazze içinde 5 yaşında bir kız çocuğunun da bulunduğu toplam 4 Filistinli hayatını kaybetti, 19 kişi yaralandı.

İslami Cihad’ın silahlı kanadı Kudüs Seriyyeleri, Teysiri’nin öldürülmesine karşılık cuma akşamı İsrail’e doğru bir dizi roket attığını açıkladı.

İsrail 25 bin yedek askeri göreve çağırdı

İsrail’in Gazze saldırıları ve Gazze’den roketlerle verilen karşılık devam ederken İsrail, 25 bin yedek askeri göreve çağırdı.

İsrail, cumartesi günü de Gazze içinde İslami Cihad’a ait askeri noktalar olduğu gerekçesiyle birçok yeri karadan ve havadan vurdu.

Gazze’den atılan roketlerden bazıları Gazze Şeridi yakınlarındaki Sderot kenti, Eşkol beldesi ve sahil şeridindeki Askalan (Aşkelon) kentine düştü. Eşkol beldesinde bir ahıra düşen roketten bir sivil ve iki asker hafif yaralandı. Geri kalan noktalarda düşen roketler hasara yol açtı.

Gazze Şeridi’nin yakınlarındaki açık araziye havanlar düştü ve bu alanların bazılarından dumanlar yükseldi.

İsrail, cumartesi akşamı Gazze’nin güneyindeki Refah bölgesinde Eş-Şaut Mülteci Kampı’nda bir binaya düzenlediği hava saldırısında en az 7 kişi öldü ve onlarca kişi yaralandı. Gazze’deki yetkililer, enkazdan “14 yaşında bir erkek çocuğu ve 2 kadın olmak üzere hayatını kaybeden 7 kişiye” ulaşıldığını duyurdu.

Kudüs Seriyyelerinden yapılan yazılı açıklamada ise İsrail’in Refah bölgesine yaptığı saldırıda İslami Cihad yöneticisi Halid Mansur ile Ziyad el-Mudallal ve Rifat Şeyh el-Eyd’in öldürüldüğü belirtildi.

Gazze’deki yetkililer, İsrail’in saldırıları sonucunda 9 sivil yerleşim binasının yıkıldığını ve 1500’e yakın konutun zarar gördüğünü açıkladı.

İsrail’den “İslami Cihad’ın askeri liderlik kanadını etkisiz hale getirdikleri” iddiası

İsrail ordusu, pazar yaptığı açıklamada, İslami Cihad’ın tüm askeri lider kadrosunun “etkisiz hale getirildiğini” iddia etti. İsrail, saldırıların başlamasından itibaren, İslami Cihad’ın dört liderini öldürdüğünü duyurdu.

İsrail Ordu Sözcüsü Ran Kochav, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, ordunun Gazze’ye yönelik saldırılarında İslami Cihad’a ait olduğunu iddia ettiği 140 kadar hedefi vurduklarını söyledi.