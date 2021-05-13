İsrail’in Gazze’ye düzenlediği saldırılarda şehit sayısı 83’e çıktı

Gazze’deki Filistin Sağlık Bakanlığı’nın açıklamasına göre, İsrail’in 10 Mayıs Pazartesi gününden bu yana Gazze’nin çeşitli bölgelerine düzenlediği saldırılarda, 17’si çocuk, 7’si kadın olmak üzere 83 Filistinli şehit oldu, 487 kişi ise yaralandı.

Bakanlık, daha önce yaptığı açıklamada Gazze’deki şehit sayısını 72, yaralı sayısını da 388 olarak duyurmuştu.