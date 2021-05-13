Dünya
İsrail’in Gazze’ye düzenlediği saldırılarda şehit sayısı 83’e çıktı
İsrail’in abluka altındaki Gazze Şeridi’ne düzenlediği saldırılarda 11 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle toplam şehit sayısı 83’e yükseldi.
Gazze’deki Filistin Sağlık Bakanlığı’nın açıklamasına göre, İsrail’in 10 Mayıs Pazartesi gününden bu yana Gazze’nin çeşitli bölgelerine düzenlediği saldırılarda, 17’si çocuk, 7’si kadın olmak üzere 83 Filistinli şehit oldu, 487 kişi ise yaralandı.
Bakanlık, daha önce yaptığı açıklamada Gazze’deki şehit sayısını 72, yaralı sayısını da 388 olarak duyurmuştu.