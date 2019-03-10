Dünya

İsrail’den Gazze’ye hava saldırısı

10 Mart 2019

İsrail savaş uçakları, Gazze’de iki noktaya hava saldırısı düzenledi.

İsrail hava saldırısı, Gazze’nin kuzeyinde Hamas’a ait askeri bir mevzi ile Deyr el-Belah kentindeki bir balıkçı limanını hedef aldı.

İsrail ordusu tarafından yapılan yazılı açıklamada ise “Gazze’de Hamas’a ait askeri bir mevzi ile Hamas’a ait iki tekneye hava saldırısı düzenlendi.” ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, söz konusu saldırının Gazze’den İsrail yönüne atılan bir füze ile yanıcı balonlar nedeniyle düzenlendiği savunularak, bu eylemlerinin sorumluluğunun Hamas’a ait olduğu iddia edildi.

Konuyla ilgili Filistin tarafından açıklama yapılmazken, saldırıda can kaybı ya da yaralanma olup olmadığına ilişkin bilgi alınamadı.

İsrail ordusu, son dönemde, Gazze tarafından yollandığı ve yanıcı madde taşıdığı iddia edilen uçurtma ve balonlara karşılık bölgeye saldırılar düzenliyor.

 

Etiketler


İlgili Makaleler

Meksika’da bara silahlı saldırı: 15 ölü

10 Mart 2019

Endonezya’da tren raydan çıktı: 10 yaralı

10 Mart 2019

Nijerya’da en az 40 Boko Haram üyesi öldürüldü

10 Mart 2019

Etiyopya’da yolcu uçağı düştü

10 Mart 2019

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Havadis Gazetesi, 14 Şubat 2009 tarihinde ilk kez okuyucusu ile buluştu. Her geçen gün artan trajı ile LİDER gazete olarak sizlere ulaşmaya devam ediyor. İletişim: [email protected]
© Copyright 2019, All Rights Reserved  |  Baba Bilgisayar
Başa dön tuşu
Kapalı