Dünya

İsrail’den 3 yılda 22 bin yasadışı yerleşim birimine onay

20 Aralık 2019

Birleşmiş Milletler, İsrail’in işgal altındaki Filistin topraklarında son üç yılda 22 binden fazla yasadışı yerleşim birimine onay verdiğini açıkladı.

Açıklamayı Birleşmiş Milletler Ortadoğu Barış Süreci Özel Koordinatörü Nikolay Mladenov yaptı.

Mladenov şiddet olaylarının ve gerginliği artıran eylemlerin de devam ettiğini söyledi.

İsrail’in yerleşim birimlerinin durdurulmasına yönelik hiçbir adım atmadığını belirten Mladenov, Batı Şeria’da 2016’dan bu yana 22 binden fazla yerleşim birimine onay verildiğini açıkladı.

Birleşmiş Milletler Ortadoğu Barış Süreci Özel Koordinatörü Nikolay Mladenov, “Bu rakamlar, bağımsız bir Filistin devletinin kurulmasını destekleyen herkes için ciddi bir endişe kaynağı olmalı” ifadelerini kullandı.



Etiketler

İlgili Makaleler

Obezite Nedir? Obezite Belirtileri ve Nedenleri Nelerdir? Nasıl Önlenir

ABD’nin yarısını bekleyen tehlike: Obezite

20 Aralık 2019

Yetenek şovunda bilimsel deney yapan biyokimyager tacın sahibi oldu

20 Aralık 2019

ABD’nin yarısını bekleyen tehlike: Obezite

19 Aralık 2019

Uber, Almanya’da da yasaklandı

19 Aralık 2019

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Havadis Gazetesi, 14 Şubat 2009 tarihinde ilk kez okuyucusu ile buluştu. Her geçen gün artan trajı ile LİDER gazete olarak sizlere ulaşmaya devam ediyor. İletişim: [email protected]
© Copyright 2019, All Rights Reserved  |  Baba Bilgisayar
Başa dön tuşu
Kapalı