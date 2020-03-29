Dünya

İsrail’de yeni tip koronavirüsten ölenlerin sayısı 13’e yükseldi

29 Mart 2020

 İsrail’de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 13’e çıktı.

Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Kovid-19 teşhisi konulan ve kimliği belirtilmeyen 92 yaşındaki bir erkek hastanın daha yaşamını yitirdiği ifade edildi.

İsrail basınında yer alan haberlerde de söz konusu kişinin Kovid-19 nedeniyle Batı Kudüs’teki bir hastanede tedavi altında bulunduğu ve durumunun kötüleşmesinin ardından bu sabah hayatını kaybettiği belirtildi.

Ülkede böylece Kovid-19 kaynaklı can kaybı 13’e yükseldi.

İsrail Sağlık Bakanlığı, ülke genelinde Kovid-19 vaka sayısının 3 bin 865’e ulaştığını duyurmuştu.

İsrail’de Kovid-19 kaynaklı ilk ölüm 20 Mart’ta kayıtlara geçmişti.



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