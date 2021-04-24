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İsrail’de 10 ay sonra ilk kez Covid-19 kaynaklı ölüm gerçekleşmedi

24 Nisan 2021
İsrail’de covid-19





Covid-19 ile mücadelede en başarı ülkelerin başında gelen İsrail’de geçtiğimiz gün corona virüs kaynaklı can kaybı yaşanmadığı açıklandı. En son 2020’nin Haziran ayında gerçekleşen durum ile ilgili Sağlık Bakanı Yuli Edelstein, “Bu, sağlık sistemi ve İsrail vatandaşları için muazzam bir başarı. Birlikte corona virüsü ortadan kaldırıyoruz” dedi.





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24 Nisan 2021


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