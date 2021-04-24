İsrail’de 10 ay sonra ilk kez Covid-19 kaynaklı ölüm gerçekleşmedi

Covid-19 ile m\u00fccadelede en ba\u015far\u0131 \u00fclkelerin ba\u015f\u0131nda gelen \u0130srail\u2019de ge\u00e7ti\u011fimiz g\u00fcn corona vir\u00fcs kaynakl\u0131 can kayb\u0131 ya\u015fanmad\u0131\u011f\u0131 a\u00e7\u0131kland\u0131. En son 2020\u2019nin Haziran ay\u0131nda ger\u00e7ekle\u015fen durum ile ilgili Sa\u011fl\u0131k Bakan\u0131 Yuli Edelstein, "Bu, sa\u011fl\u0131k sistemi ve \u0130srail vatanda\u015flar\u0131 i\u00e7in muazzam bir ba\u015far\u0131. Birlikte corona vir\u00fcs\u00fc ortadan kald\u0131r\u0131yoruz" dedi.\r\n\r\n\r\nCovid-19 pandemisiyle m\u00fccadelede uygulanan a\u015f\u0131 dozu 1 milyara yakla\u015f\u0131rken a\u015f\u0131lamada en ba\u015far\u0131 \u00fclkelerden biri olan \u0130srail\u2019de ge\u00e7ti\u011fimiz g\u00fcn Covid-19 kaynakl\u0131 can kayb\u0131 ya\u015famad\u0131\u011f\u0131 a\u00e7\u0131kland\u0131.\r\n\r\n\u0130srail Sa\u011fl\u0131k Bakanl\u0131\u011f\u0131\u2019ndan yap\u0131lan a\u00e7\u0131klamada \u00fclkede corona vir\u00fcs sebebiyle hayat\u0131n\u0131 kaybedenlerin say\u0131s\u0131 6 bin 346 olarak kald\u0131.\r\n'CORONA V\u0130R\u00dcS\u00dc ORTADAN KALDIRIYORUZ'\r\n\u00dclkede Covid kaynakl\u0131 can kayb\u0131 ya\u015fanmayan son tarihin 2020 y\u0131l\u0131n\u0131n Haziran ay\u0131 oldu\u011fu belirtilirken Sa\u011fl\u0131k Bakan\u0131 Yuli Edelstein, "Bu, sa\u011fl\u0131k sistemi ve \u0130srail vatanda\u015flar\u0131 i\u00e7in muazzam bir ba\u015far\u0131. Birlikte corona vir\u00fcs\u00fc ortadan kald\u0131r\u0131yoruz" ifadelerini kulland\u0131.\r\n\r\nSa\u011fl\u0131k Bakanl\u0131\u011f\u0131 9 milyonluk \u00fclke n\u00fcfusunun yakla\u015f\u0131k y\u00fczde 53\u2019\u00fcnden fazlas\u0131n\u0131n a\u015f\u0131land\u0131\u011f\u0131n\u0131 bildirirken Bloomberg verilerine g\u00f6re \u00fclkede halihaz\u0131rda n\u00fcfusun y\u00fczde 55,3\u2019\u00fcne iki doz Covid-19 a\u015f\u0131s\u0131 uyguland\u0131.\r\nGe\u00e7en hafta \u0130srail'in en b\u00fcy\u00fck hastanesi olan Sheba T\u0131p Merkezi'nin direkt\u00f6r\u00fc Eyal Leshem, \u00fclkenin "s\u00fcr\u00fc dokunulmazl\u0131\u011f\u0131na" yak\u0131n olabilece\u011fini belirtti.\r\nN\u00dcFUSUN YAKLA\u015eIK Y\u00dcZDE 55'\u0130\u00a0\u0130K\u0130 DOZ A\u015eI OLDU\r\nD\u00fcnya Sa\u011fl\u0131k \u00d6rg\u00fct\u00fc (DS\u00d6) uzmanlar\u0131, s\u00fcr\u00fc ba\u011f\u0131\u015f\u0131kl\u0131\u011f\u0131na ula\u015f\u0131lmadan \u00f6nce bir pop\u00fclasyonun en az y\u00fczde 65-70'inin iki doz a\u015f\u0131 olmas\u0131n\u0131n gerekti\u011fini belirtmi\u015fti.\r\n\r\n19 Aral\u0131k\u2019ta Covid-19 pandemisiyle m\u00fccadelede a\u015f\u0131lamaya ba\u015flayan \u0130srail\u2019de iki doz a\u015f\u0131 olan ki\u015fi say\u0131s\u0131 n\u00fcfusun y\u00fczde 55\u2019ine kar\u015f\u0131l\u0131k gelen 5 milyonu a\u015farken, 300 binin \u00fczerinde ki\u015fi de tek doz a\u015f\u0131 oldu.\r\n\r\n\u0130srail\u2019de haftal\u0131k Covid kaynakl\u0131 can kayb\u0131 ortalamas\u0131 4 olurken, \u00fclkede karantina tedbirleri her ge\u00e7en g\u00fcn gev\u015fetilmi\u015fti.\r\n\r\n