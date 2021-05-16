İsrail ordusundan istifa eden yüzbaşı: İsrail ordusu bir terör örgütü

İsrail’in Filistinlilere yönelik yürüttüğü işgal ve baskı politikalarına Yahudiler de tepki gösteriyor. Bunlardan biri de 2003 yılında ordudan istifa eden Yonatan Shapira.

Shapira sadece istifa etmekle kalmamış aynı zamanda diğer ordu mensuplarını da içerisinde bulundukları durumu düşünerek istifaya teşvik eden bir kampanya başlatmış. Arkadaşlarıyla birlikte yürüttüğü bu kampanya neticesinde 2003’ten bu yana İsrail ordusunda görevli 27 pilot daha hava kuvvetlerinden istifa etmiş.

İstifa ettikten sonra Filistinlilerin haklarını desteklemek için gösterilere katıldığı ve uluslararası alanda konferanslar vererek İsrail ordusunun işlediği “savaş suçlarına” dikkati çektiği için bulduğu tüm işlerden kovulan Shapira, bu nedenle Norveç’e taşınmak ve hayatına orada devam etmek zorunda kalmış.

Toplumun beyninin yıkandığını söyledi

İsrail ordusuna neden katıldığı ve sonrasında görüşleri değişerek kendi ifadesiyle “bir terör örgütünün parçası olduğunu” nasıl anladığını anlatan Shapira, İsrail’de kendisi gibi düşünenlerin sayısının birkaç bini geçmediğini ve bir toplumun bir “beyin yıkama makinasından” geçirilerek gerçekleri görmelerinin engellendiğini söyledi.

“İsrail tüm bölgeyi felakete sürüklüyor”

İsrail ordusuna 1993 yılında pilot olarak katıldığını aktaran Shapira, İkinci İntifada döneminde “yavaş yavaş gözünün açılmaya başladığını” belirterek, şunları kaydetti:

“İsrail ordusu bir terör örgütü, komutanları savaş suçlusudur. İsrail hükümeti Yahudi ırkçısı bir hükümettir ve tüm bölgeyi felakete sürüklemektedir. Ben buna inanıyorum ve birçok kişi de aslında bunun böyle olduğunu anlıyor ama herkes bunu söylemek istemiyor. Bu bir gerçek ve ben bunu söylemek zorundayım. İsrail ordusunda eski bir pilot ve yüzbaşı olarak bunu söylemek benim görevim. İçinde bulunduğumuz durumdan dolayı dünyaya Filistinlileri korumak zorunda olduğumuz çağrısı yapıyorum. Çünkü onlar katlediliyorlar, etnik nedenlerle öldürüyorlar.

İsrailli liderlerden hiçbir hayır gelmez. Hiçbir şey beklemeyin. Benim gibi solcu İsraillilerden bile, çünkü bizim sayımız çok az, olayların gidişatını değiştirebilecek kadar sayımız yok. Dışarıdan müdahaleye ihtiyacımız var. Büyük bir baskıya ihtiyacımız var. Bu felaketi durdurmak için mümkün olan tüm baskılara ihtiyacımız var.”