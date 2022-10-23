İsrail mahkemesi Lübnan ile deniz sınırı anlaşmasına yapılan itirazları reddetti

İsrail basınındaki haberlere göre, İsrail Yüksek Mahkemesi, hükümetin kabul ettiği Lübnan ile deniz sınırlarının çizilmesine ilişkin anlaşmaya itiraz eden 4 dilekçeyi oy birliğiyle reddetti.

Mahkeme, karar metnini daha sonra açıklayacak.

Haberlere göre, anlaşma bu perşembe günü Meclis Genel Kurulu’na sunulacak ve hükümet anlaşmayı onaylayacak.

İsrail’deki sağ görüşlü sivil toplum kuruluşları Kohelet Siyaset Forumu, Lavi Örgütü ve aşırı sağcı Milletvekili Itamar Ben-Gvir, İsrail Yüksek Mahkemesi’ne Lübnan ile deniz sınırı anlaşmasını hükümetin onaylamasına karşı itiraz dilekçesi sunmuştu.

İsrail ve Lübnan, geçen haftalarda ABD’nin ara buluculuğunda iki ülke arasında deniz sınırının çizilmesine ilişkin müzakerelerde uzlaşı sağlandığını duyurmuştu.

İsrail ile Lübnan arasındaki deniz sınırı anlaşmazlığı

İsrail ile Lübnan arasında yaklaşık 860 kilometrekarelik deniz sahası anlaşmazlığı bulunuyor.

İki ülke de bu bölgenin kıta sahanlığında hak iddia ediyor. İsrail, Lübnan hükümetinin lisanslama sürecine başladığı 5 bloktan üçünün İsrail kıta sahanlığı sınır bölgesinde yer aldığını öne sürüyor. Lübnan tarafı ise tartışmalı bölgenin 2 bin 290 kilometrekare olduğunu savunuyor.

ABD ara buluculuğundaki dolaylı müzakereler, 5 Haziran 2022’de İsrail’in Kariş Gaz Sahası’ndan gaz arama ve çıkarma işlemlerini tamamlandığını duyurmasıyla hız kazanmıştı.

İsrail ile Lübnan, aradan geçen 4 ayda inişli çıkışlı devam eden müzakereler sonucunda ABD’den nihai anlaşma taslağını teslim aldı.

İsrail Başbakanı Yair Lapid, 11 Ekim’de, İsrail ile Lübnan’ın deniz sınırlarının çizilmesi konusunda anlaşmaya vardıklarını bildirmişti.

Lübnan Cumhurbaşkanlığı da İsrail ile deniz sınırı çizimi müzakerelerinde arabulucu konumdaki ABD’nin gönderdiği nihai anlaşma tasarısında Lübnan’ın tüm haklarının korunduğunu açıklamıştı.