İsrail güneye 50 solunum cihazı gönderiyor

Kıbrıs’ın güneyinin İsrail’e bir miktar “klorokin” içerikli ilaç, İsrail’in de Kıbrıs’ın güneyine 50 adet suni solunum cihazı göndereceği bildirildi.

Sözcü Kiriakos Kusios Kıbrıslı Rum lider Nikos Anastasiadis’in bugün İsrail Cumhurbaşkanı Rovien Rivlin ile ülkelerindeki covid-19 durumunu ele aldıkları bir telefon görüşmesi yaptığını açıkladı.

Anastasiadis ile Rivlin’in, Kıbrıs’ın güneyinin İsrail’e, bir miktar (covid-19 tedavisinde kullanılmakta olan) “klorokin” içerikli ilaç, İsrail’in de Kıbrıs’ın güneyine 50 adet suni solunum cihazı göndermesi konusunda anlaştığını söyleyen Kusios, teslimatın önümüzdeki kısa dönemde gerçekleştirileceği söyledi.