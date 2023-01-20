İsrail güçleri 11 Filistinliyi yaraladı

Filistinliler, Ramallah, Kalkilya kentine bağlı Kefr Kaddum, Nablus’a bağlı Beyt Decin ve Beyta ile Kudüs’ün kuzeyindeki Kalendiya beldelerinde yasa dışı Yahudi yerleşim birimleri ile Ayrım Duvarı’nı protesto etti.

İsrail askerleri, göstericilere plastik, gerçek mermi ve göz yaşartıcı gazla müdahale etti. Müdahalede 5 Filistinli gerçek mermiyle yaralanırken, onlarca kişi de gazdan etkilendi.

Öte yandan, İsrail askerleri Yahudi yerleşimciler tarafından işgal altındaki Batı Şeria’nın kuzeyinde kurulan kaçak yerleşim alanına tepki amacıyla Nablus’ta düzenlenen eyleme müdahale etti.

İsrail askerleri bugün kurulan kaçak Yahudi yerleşim alanını dağıttı

Nablus’un güneyindeki Curiş Belde Meclisi Başkanı Raid Ebu Camus yaptığı açıklamada, işgal altındaki Batı Şeria’nın kuzeyinde Yahudi yerleşimcilerin yeni bir kaçak yerleşim kurmasının ardından Filistinlilerin duruma tepki gösterdiğini belirtti.

Beldede onlarca Filistinli ile yerleşimci arasında arbede yaşandığını ve bunun üzerine İsrail güçlerinin olaya müdahale ettiğini aktaran Ebu Camus, olaylarda 6 Filistinlinin yaralandığını, onlarca kişinin de gazdan etkilendiğini ifade etti.

Ebu Camus, Filistinliler ile Yahudi yerleşimciler arasında çıkan şiddet olaylarının ardından İsrail askerlerinin bugün kurulan kaçak Yahudi yerleşim alanını dağıttığını kaydetti.

Filistin Kurtuluş Örgütüne (FKÖ) bağlı Batı Şeria’nın kuzeyindeki Yahudi Yerleşim Birimleri Dosyası Sorumlusu Gassan Daglas, bugün bir grup yerleşimcinin Nablus’un güneyindeki Curiş beldesinde bir kaçak yerleşim kurduğunu açıklamıştı.

Kaçak yerleşimler İsrail hukukuna göre de yasa dışı

Kaçak yerleşim birimleri, genelde Filistinlilerin özel mülkü olan tarım arazilerine, karavan ve konteyner benzeri prefabrik yapıların kurulmasıyla inşa ediliyor.

Batı Şeria’da uluslararası hukuka aykırı yasa dışı Yahudi yerleşim yerlerinden farklı olarak, bu kaçak yerleşimler İsrail yasalarına göre de hukuk dışı kabul ediliyor.

Kaçak yerleşim birimlerinde yaşayan Yahudi yerleşimciler, Filistinlileri taciz ederek tarım arazilerine ulaşmalarını engelliyor, İsrail ordusu da buralarda yaşayan Yahudi yerleşimcilere koruma sağlıyor.