İsrail Gazze’yi bombaladı: 2 ölü

İsrail’in Gazze’ye düzenlediği saldırılarda 2 Filistinli yaşamını yitirdi.

Gazze’deki Sağlık Bakanlığı özcüsü Eşref el-Kudra tarafından yapılan yazılı açıklamada, İsrail savaş uçakları ve topçu birliklerinin düzenlediği saldırılar nedeniyle Refah kentine bağlı Selam semtinden Salim Sabah (17) ile Abdullah Ebu Şeyha’nın (17) hayatını kaybettiği belirtildi.

İsrail savaş uçakları sabah saatlerinde Gazze’ye bir saldırı daha düzenlemiş, böylece dün geceden bu yana gerçekleştirilen hava saldırılarının sayısı 7’ye yükselmişti.

Kudra, daha önce Gazze’nin çeşitli bölgelerine düzenlenen saldırılarda 2 Filistinlinin yaralandığını duyurmuştu.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada da “İsrail ordusu, Gazze’de 6 terör hedefini vurdu.

Bunlar arasında Zeytun Mahallesi’nden İsrail’e doğru inşa edilen bir tünel, Han Yunus’ta bir silah üretim fabrikası ve askeri bir üs bulunuyor. İsrail’e saldırılarından dolayı Hamas’ı sorumlu tutuyoruz” ifadeleri kullanılmıştı.