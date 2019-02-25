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İspanya’da yamyamlık İddiası: Annesini bin parçaya bölüp köpeğiyle yedi

25 Şubat 2019
İspanya - tutuklama - yamyamlık - cinayet

İspanya, Hannibal Lecter filmini aratmayan bir olaya sahne oldu. Başkent Madrid’de, öldürdüğü annesini parçalara bölerek yediği iddia edilen bir kişi gözaltına alındı.

Söz konusu kadından bir ay kadar haber alamayan bir arkadaşının ihbarı üzerine harekete geçen polis, kadının evinde ceset parçaları ile karşılaştı.

Annesini parçalara ayırarak yediğini itiraf ettiği öne sürülen 26 yaşındaki adamın, aile içi şiddet vakalarından polisin yakından tanıdığı bir isim olduğu ortaya çıktı.

Yerel basında yer alan iddialara göre annesini lime lime doğrayıp bin parçaya ayıran adam, bazı parçaları kızartıp köpeğine de yedirdi.

Plastik yemek kaplarından ceset parçaları çıktı

Uyuşturucu bağımlısı olduğu söylenen zanlıyı tanıyanlar, son dönemde annesiyle arasının iyi olmadığını, uyuşturucu satın alabilmek için annesinin özel eşyalarını çaldığını söyledi.

Sosyal medyada zanlının gözaltına alınma görüntülerini paylaşan polis, ceset parçalarını plastik yemek kaplarında bulduklarını duyurdu.

Kadının ne zaman ve nasıl öldürüldüğü ise henüz bilinmiyor.

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