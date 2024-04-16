İspanya'da 850 bin hasta ameliyat olmak için bekliyor - Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
Salı, Nisan 16, 2024
Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
Dünya

İspanya’da 850 bin hasta ameliyat olmak için bekliyor

Hakan Topaloğlu
Hakan Topaloğlu
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İspanya Sağlık Bakanlığı, geçen yıl 850 bin hastanın ameliyat olmak için bekleme listesinde yer aldığını bildirdi.

Sağlık Bakanlığı’nın açıkladığı verilere göre, ameliyat olmak için bekleme listesinde yer alanlarının sayısı bir önceki yıla oranla 56 bin arttı.


Ameliyat olmak için bekleme listesine alınan hastaların sayısı 2023 yılında 850 bine yükseldi.

Bekleme sırasında son iki yıldır art arda rekorların kırıldığı ülkede, ameliyatlar için ortalama bekleme süresi ise 128 gün oldu.

İspanya’daki 17 özerk yönetim arasında ameliyat bekleme sürelerinin en fazla olduğu bölgeler Extremadura (181 gün), Endülüs (174) ve Cantabria (173 gün) oldu.

Ülkede ameliyat sıralarının en yoğun olduğu branşlar ise travmatoloji, oftalmoloji, genel ve sindirim cerrahisi olarak sıralandı.

 

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Tags:850 bin hastaameliyat sırasıİspanya Sağlık Bakanlığı
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