İsmet Iraz anısına yarıştılar

Taekwondo Judo Karate Federasyonu tarafından Türkiye’de taekwondonun tanınması ve gelişmesi için büyük çabalar gösteren İsmet Iraz anısına Hyong Pumse Kata müsabakaları düzenledi.

Müsabakalarda dereceye girenlere ödüllerini Federasyon Başkanı Senior Grand Master Eyüp Zafer Gökbilen, Kulüp ve bölge temsilcileri verirken, yarışmaların hakemliklerini masterler Öykü Ergin , Ali Uslu, Ceyda Uçaner ve Ana Tüysüz yaptılar.

İsmet IRAZ kimdir?

1936 Ankara doğumlu olan İsmet IRAZ, Türkiye’da taekwondonun tanınması ve

gelişmesi için büyük çabalar göstermiştir.

Sporculuğu döneminde çok sayıda başarı elde eden İsmet IRAZ, 1982 yılında Milli Takım Antrenörlüğü görevine gelmiş ve başarılı çizgisini burada da sürdürmüştür. Türk taekwondocular, İsmet IRAZ yönetiminde çoğu birincilik 50’nin üzerinde kupa aldı. 2 dünya, 1 dünya kupası, 30 Avrupa, 259 uluslararası müsabaka şampiyonu bu dönemde çıktı. Milli sporcular bu dönemde, Dünya şampiyonalarında 6 gümüş, 8 bronz, Dünya kupasında 1 gümüş, 3 bronz, Dünya oyunlarında 1 gümüş, 4 bronz, Avrupa şampiyonalarında 20 gümüş, 18 bronz ve uluslararası turnuvalarda 95 gümüş, 74 bronz madalya kazandı.

HYONG ERKEK

Kategori

1- Sam Norozlu

2- Daniel Hüroğlu

3- Aslan Sevinç

Kategori

1- Emrullah Baştaş

2- Daniel Korsinov

3- Matheu Dumaga

Kategori

1- Timur Özfaik

2- Atlas Ersoy

3- Miran İnce

Kategori

1- Ali Liman

2- Fethi Özfayik

3- Demir İnce

Kategori

1- İzzet Tok

2- Tibet Ulukurt

3- Muhammed Sefa Kılıç

Kategori

1- Ata Mehmet Aslan

2- Barış Erfinike

3- Bora Kürşat

Kategori

1- Abdullah Baştaş

2- Mustafa Yalçın

3- Mehmet Çulama

Kategori

1- Özkay Ramiz

2- Arda Altuntaş

3- Oğulcan Doğan

Kategori

1- Kerim Karpuz

2- Mubarak Abdulrahim

3- Muhammed Y. Yallah

Kategori

1- Alex Tüysüz

2- Kemal Köstü

Kategori

1- Nikita Gordeev

2- Tuğra Tığ

3- Çetin Çifsüren

BAYAN HYONG

Kategori

1- Dua Rızvan

2- Hayriye Yetek

Kategori

1- Bingül Özfaik

2- Rojbin Özer

3- Defne Okçu

Kategori

1- Enise Püsküllü

2- Elif Baştaş

3- Zehra Bilge Bayram

Kategori

1- Zehra Naz Ağan

2- Havin Yılmaz

3- Defne Karam

Kategori

1- Şebnem Eryiğit

2- Darya Shymushevska

3- Anastasya Korshunova

Kategori

1- Süheyla Bölükbaşı

2- Spelana Gankama

Kategori

1- Deniz Sevinç

2- Gülşah Erfinike

Kategori

1- Zeynep Keskin

2- Açelya Ergin

3- Nehir Seringöz

KARATE

ERKEKLER KATA

Kategori

1- Gleb Yürehenko

2- Alexander Molodtsov

3- Artem İvanov

Kategori

1- Mikhail Khomyshin

2- Davut Jorayev

BAYANLAR KATA

Kategori

1- Alexandra Khomyshina

2- Darya Jelaleddinoğlu

Kategori

1- Kadriye Diana Çelik

2- Sofia Akhmatova