İskele’de yarın bazı bölgeler 4 saat elektriksiz kalacak

Orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışması nedeniyle yarın İskele’de bazı bölgelere elektrik enerjisi verilemeyecek.

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu İskele Bölge Amirliği’nden yapılan açıklamaya göre, 09.00 ile yaklaşık 13.00 saatleri arasında; İskele Kalecik, Fourvision Sitesi, Keppel Sitesi, Sarkon Sitesi, Dumica Blue Sitesi, Medview Sitesi, Kalecik Balık Üreme ve Su Arıtma Bölgesi’ne elektrik verilemeyecek.