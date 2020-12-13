İskele’de hurmalar halka dağıtıldı

İskele Belediyesi Halk Plajı’nda bulunan ve geçtiğimiz ay budanan, olgunlaşması için bir ay bekletildikten sonra ise ambalajlanan hurmalar, dün vatandaşlara dağıtıldı.

İskele Belediyesi’nden yapılan açıklamaya göre, vatandaşlar, kendileri için özel olarak ambalajlanan hurmaları almaya gelirken sosyal mesafe kuralı ve maske kullanımına da dikkat ettiler. İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu da yaptığı açıklamada, hurmaların, İskele Belediyesi tarafından üç yıldır halka dağıtıldığını hatırlattı, paylaşmanın önemine vurgu yaptı.

Mart ayından bu yana ülkemiz de dahil tüm dünyayı etkisi altına alan Koronavirüsü salgını ile birlikte zor günlerden geçildiğine dikkat çeken İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu, zor günleri ise bir nebze olsun paylaşarak atlatılacağının altını çizdi.

Kıbrıs Türk toplumunun paylaşmayı seven bir toplum olduğunu da sözlerine ekleyen Sadıkoğlu, kendilerinin de Halk Plajı’nda bulunan hurma ağaçlarının meyvesini halkla paylaşmaktan keyif aldıklarını belirtti.