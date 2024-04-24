Orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışması nedeniyle İskele’de bazı bölgelerde bugün elektrik kesintisi olacak.

Elektrik Kurumu’ndan yapılan açıklamaya göre, 10.00 ile 11.00 saatleri arasında Grand Sapphire Resort Hotel Casino ve Ceasar Resort (Dumika) bölgesine elektrik verilemeyecek.

Çalışmanın seyrine göre elektrik enerjisi belirtilen saatten daha geç ya da daha erken verilebileceğinden, şebekede her an elektrik varmış gibi davranılması istendi.