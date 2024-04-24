İskele’de bazı bölgelerde bugün elektrik kesintisi olacak - Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
Çarşamba, Nisan 24, 2024
Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
Kıbrıs

İskele’de bazı bölgelerde bugün elektrik kesintisi olacak

Havadis Gazetesi
Havadis Gazetesi
posted on
elektrik kesintisi

Orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışması nedeniyle İskele’de bazı bölgelerde bugün elektrik kesintisi olacak.

Elektrik Kurumu’ndan yapılan açıklamaya göre, 10.00 ile 11.00 saatleri arasında Grand Sapphire Resort Hotel Casino ve Ceasar Resort (Dumika) bölgesine elektrik verilemeyecek.


Çalışmanın seyrine göre elektrik enerjisi belirtilen saatten daha geç ya da daha erken verilebileceğinden, şebekede her an elektrik varmış gibi davranılması istendi.

Tepki göster
Bayıldım
0
Bayıldım
Huzurlu
0
Huzurlu
Hahaha
0
Hahaha
Üzüldüm
0
Üzüldüm
Hayran Kaldım
0
Hayran Kaldım
Facia
0
Facia
0 Shares
×

Share this post!

Tags:Elektrik kesintisiiskele
Web tasarım ve geliştirme : Baba Bilgisayar