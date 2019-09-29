Kıbrıs

İskele’de asayiş ve trafik denetimi

29 Eylül 2019

İskele Polis Müdürlüğü, dün 20:00-24:00 asayiş ve trafik denetimi gerçekleştirildi. 

Denetimler kapsamında bölgede faaliyet gösteren bahis evleri ve kumarhanelerde gerçekleştirilen kontroller sonucu, kumarhaneye girmeleri ve bulunmaları yasak olan toplam 4 kişi tespit edilerek haklarında yasal işlem başlatıldı.
Trafik ekiplerinin gerçekleştirdikleri denetimler sonucu 175 araç kontrol edildi ve suç işlediği tespit edilen 59 araç sürücüsü çeşitli suçlardan dolayı rapor edilirken bir araç ise trafikten men edildi.

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