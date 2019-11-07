Kıbrıs

İskele-Mağusa arasındaki bölgelerde elektrik kesintisi yapılacak

7 Kasım 2019
elektrik

İskele ile Mağusa arasında bulunan bazı bölgelere yarın 09:00 ile 15:00 saatleri arasında elektrik verilemeyecek.

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’ndan verilen bilgiye göre, şebekede yapılacak çalışmadan dolayı yarın; İskele ve Longbeach Bölgesi, Ötüken, Aygün, Kuzucuk, Yeni Boğaziçi, Halil Hamza Petrol, Deri Fabrikası bölgesi, Eski Tuzla Köyü bölgesi, Tuzla girişi karting bölgesi, Mormenekşe, Mormenekşe Ağılllar, Yeniboğaziçi Sanayi Sitesi, Mutluyaka, Korkuteli, Dörtyol’daki alüminyum fabrikası, Muratağa, Sandallar, Atlılar, Alaniçi Ağıllar, Yıldırım girişi ve Ağıllar, Mormenekşe Su Kuyuları, Caesar Apartmanları, İlkay Genç Sitesi, Onlar İnşaat Sitesi, Crystal Rocks Otel, Salamis Otel, Karavan Kampı, Bedis Plajı, Okul Yolu, Panayır Alanı, Eyva ve Cennet Restaurant Bölgeleri, Lions Garden, DAÜ Beach Club ve Kültür Merkezi bölgelerinin bahse konu saatlerde elektrik enerjisi kesik olacak.



Etiketler

İlgili Makaleler

Merter Refikoğlu

Refikoğlu: Kuzey Kıbrıs’ta bir kent nasıl yaşanamaz hale getirilebilirse o yapılıyor

7 Kasım 2019

Afrodit yatağından istifade edilmesi ile ilgili imzalar atıldı

7 Kasım 2019

Özersay: Şeker Sigorta’da polis tahkikatı tamamlanıyor

7 Kasım 2019

Telekomünikasyon Dairesi, borcu olan aboneleri uyardı

7 Kasım 2019

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Havadis Gazetesi, 14 Şubat 2009 tarihinde ilk kez okuyucusu ile buluştu. Her geçen gün artan trajı ile LİDER gazete olarak sizlere ulaşmaya devam ediyor. İletişim: [email protected]
© Copyright 2019, All Rights Reserved  |  Baba Bilgisayar
Başa dön tuşu
Kapalı