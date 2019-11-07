İskele-Mağusa arasındaki bölgelerde elektrik kesintisi yapılacak

İskele ile Mağusa arasında bulunan bazı bölgelere yarın 09:00 ile 15:00 saatleri arasında elektrik verilemeyecek.

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’ndan verilen bilgiye göre, şebekede yapılacak çalışmadan dolayı yarın; İskele ve Longbeach Bölgesi, Ötüken, Aygün, Kuzucuk, Yeni Boğaziçi, Halil Hamza Petrol, Deri Fabrikası bölgesi, Eski Tuzla Köyü bölgesi, Tuzla girişi karting bölgesi, Mormenekşe, Mormenekşe Ağılllar, Yeniboğaziçi Sanayi Sitesi, Mutluyaka, Korkuteli, Dörtyol’daki alüminyum fabrikası, Muratağa, Sandallar, Atlılar, Alaniçi Ağıllar, Yıldırım girişi ve Ağıllar, Mormenekşe Su Kuyuları, Caesar Apartmanları, İlkay Genç Sitesi, Onlar İnşaat Sitesi, Crystal Rocks Otel, Salamis Otel, Karavan Kampı, Bedis Plajı, Okul Yolu, Panayır Alanı, Eyva ve Cennet Restaurant Bölgeleri, Lions Garden, DAÜ Beach Club ve Kültür Merkezi bölgelerinin bahse konu saatlerde elektrik enerjisi kesik olacak.