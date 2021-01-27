İskele İlçe Emniyet Kurulu,Covid-19 salgını ile mücadele kapsamında toplandı

Covid -19 salgını ile mücadele kapsamında İskele İlçe Emniyet Kurulu Kaymakam Ertuğrul Toroslu başkanlığında toplandı.

İskele Belediyesi Atatürk Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen toplantı da Bakanlar Kurulu’nun almış olduğu kararların ilçede nasıl uygulanacağı hakkında görüşüldü.

Toplantı sonrası açıklamada bulunan İskele Kaymakamı Ertuğrul Toroslu ilçedeki bütün kurum kuruluş ve işletmelerin kaymakamlık, belediye ve polis işbirliğinde her gün etkin bir şekilde denetleneceğini ifade etti.

Tüm bölgelerde olduğu gibi İskele de de akşam 20.00 sabah 05.00 arasında ve hafta sonu sokağa çıkma yasağının uygulanacağını belirten Toroslu, yasağın devam ettiği sürede acil olarak sokağa çıkması gerekenlerin İçişleri Bakanlığı’nın resmi internet sitesi üzerinden online başvuru yaparak izin alabileceklerini söyledi.

Kaymakam Toroslu, vatandaşlardan ve işletmelerden bu süre zarfında maske mesafe ve hijyen kurallarına uymalarını istedi…