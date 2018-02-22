İskele bölgesinde yarın elektrik kesintisi yapılacak

Elektrik şebekesinde yapılacak çalışmalardan dolayı yarın Karpaz ve İskele’deki bazı bölgelerde elektrik kesintisi yapılacak.



Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’ndan verilen bilgiye göre, yarın 11:00 ile 14:00 arasında Boğaz, Boğaz Tepe, Topcuköy, Yarköy, Ardahan, Mandıralar, Ergazi, Turnalar, Kantara, Kaplıca, Mersinlik, DAÜ Arsaları, Dokuzevler, İskele Sanayi, Cyprus Garden Bölgesi, BRT, İskele Mandıralar ve İskele’nin bir bölümünün elektrik enerjisi kesik olacak.