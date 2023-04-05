İskele Belediyesi ile Büro-İş arasında toplu iş sözleşmesi imzalandı - Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
Çarşamba, Nisan 5, 2023
Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
Kıbrıs

İskele Belediyesi ile Büro-İş arasında toplu iş sözleşmesi imzalandı

Havadis Gazetesi
Havadis Gazetesi
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İskele Belediyesi Büro-İş

İskele Belediyesi ile Büro-İş Sendikası arasında toplu iş sözleşmesi imzalandı.

Sözleşmeye, İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu ile Hür-iş Federasyonu’na bağlı Büro-İş Sendikası Başkanı Baytun Tuna imza attı.


 

Büro-İş’ten yapılan açıklamaya göre, önceki gün imzalanan toplu iş sözleşmesi, 1 Ocak 2023 ile 31 Aralık 2024 tarihleri arasında geçerli olacak.

 

Açıklamada, İskele Belediyesi çalışanlarının özlük hakları, sosyal hakları ve çalışma koşullarını içerisinde barındıran toplu iş sözleşmesi  görüşmelerinde  sözleşme maddelerinin günün  şartlarına uygun şekilde revize edilerek, çalışanların daha refah şartlara sahip olmalarının hedeflendiği kaydedildi.

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Tags:Büro-İşİskele Belediyesisendikasözleşmme
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