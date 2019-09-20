Kıbrıs

İskele Belediyesi halka ücretsiz aşure dağıttı

20 Eylül 2019

İskele Belediyesi, “Muharrem Ayı” münasebetiyle bugün aşure dağıttı. İskele Belediyesi’nden yapılan açıklamaya göre, İskele Belediyesi Kültür Evi’nde kazanlarda pişirilen aşure, ücretsiz olarak halka dağıtıldı.

Etkinliğine İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu ve CTP İskele Milletvekili Biray Hamzaoğulları da katıldı.

Yaklaşık 150 kişilik aşure İskele Belediyesi Kültür Evi’nin etrafında yaşayan kişilere ve Kültür Evi’ne gelenlere ücretsiz ikram edildi.

SADIKOĞLU: “PAYLAŞTIKÇA VAR OLMAYA DEVAM EDECEĞİZ”

İskele Belediyesi olarak sosyal ve kültürel değerlere önem verdiklerini ifade eden Başkan Sadıkoğlu, bolluk ve bereketin simgesi olan aşurenin Kıbrıs Türk toplumu için ayrı bir yeri olduğunu söyledi. “Paylaştıkça var olmaya devam edeceğiz” diyen Sadıkoğlu, aşurenin birbirinden farklı tatların bir araya gelerek yapıldığını, İskele’nin de farklı kültürlerden insanlara ev sahipliği yaptığını kaydetti.

Etiketler

İlgili Makaleler

Barış Burcu, “Bu üslup, Başbakanın ısrarla sürdürdüğü yakışıksız üslubun yeni bir örneğini teşkil etmiştir”

20 Eylül 2019

Tatar Ankara’da Oktay ile görüştü

20 Eylül 2019

İHD referandum çağrısında bulundu

20 Eylül 2019

Hazine-Sen: “Hazine ve muhasebe dairesi çalışanlarının herhangi bir hatalı uygulaması olmamıştır”

20 Eylül 2019

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Havadis Gazetesi, 14 Şubat 2009 tarihinde ilk kez okuyucusu ile buluştu. Her geçen gün artan trajı ile LİDER gazete olarak sizlere ulaşmaya devam ediyor. İletişim: [email protected]
© Copyright 2019, All Rights Reserved  |  Baba Bilgisayar
Başa dön tuşu
Kapalı