Işık, Cumhurbaşkanı’nı eleştirdi

Bağımsızlık İttifakı Başkanı Hasan Yılmaz Işık, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın Barış Pınarı Harekatı konusunda yaptığı açıklamaları eleştirdi.

Yazılı açıklama yapan Işık, “Barış Pınarı Harekatı için yaptığı açıklamada ‘Adı pınar da konmuş olsa akacak olan su değil kandır’ demesi ve harekattan ‘savaş’ diye söz etmesi ve Türkiye gibi bir devleti terör örgütleri ile diyaloğa davet eden açıklamasını ittifakımız zaman ve siyasi önemi açısından talihsiz bulmaktadır” ifadelerini kullandı.