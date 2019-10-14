Kıbrıs

Işık, Cumhurbaşkanı’nı eleştirdi

14 Ekim 2019

Bağımsızlık İttifakı Başkanı Hasan Yılmaz Işık, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın Barış Pınarı Harekatı konusunda yaptığı açıklamaları eleştirdi. 

Yazılı açıklama yapan Işık, “Barış Pınarı Harekatı için yaptığı açıklamada ‘Adı pınar da konmuş olsa akacak olan su değil kandır’ demesi ve harekattan ‘savaş’ diye söz etmesi ve Türkiye gibi bir devleti terör örgütleri ile diyaloğa davet eden açıklamasını ittifakımız zaman ve siyasi önemi açısından talihsiz bulmaktadır” ifadelerini kullandı.

Etiketler

İlgili Makaleler

UBP’den Barış Pınarı Harekatı’na destek

14 Ekim 2019

Köprü Rezervuar Alanı’nın bakım-onarımı için protokol imzalandı

14 Ekim 2019

BKM Mutfak Kıbrıs kapılarını açtı

14 Ekim 2019

UBP Parti Meclisi Olağanüstü toplandı

14 Ekim 2019

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Havadis Gazetesi, 14 Şubat 2009 tarihinde ilk kez okuyucusu ile buluştu. Her geçen gün artan trajı ile LİDER gazete olarak sizlere ulaşmaya devam ediyor. İletişim: [email protected]
© Copyright 2019, All Rights Reserved  |  Baba Bilgisayar
Başa dön tuşu
Kapalı