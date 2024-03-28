ISGÜM, Döveç ve Arredo İşbirliğiyle Gerçekleştirilen İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi Tamamlandı - Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
Perşembe, Mart 28, 2024
Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
Kıbrıs

ISGÜM, Döveç ve Arredo İşbirliğiyle Gerçekleştirilen İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi Tamamlandı

Hakan Topaloğlu
Hakan Topaloğlu
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Operasyonel Denetim Müdürlüğü’nün koordinasyonunda ve ISGÜM’ün öncülüğünde gerçekleştirilen, Arredo iş birliğiyle 27 Mart Çarşamba günü düzenlenen İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi, sektörde çalışanların sağlığı ve güvenliği konusunda bilinç ve becerilerini artırmayı amaçlayarak başarıyla tamamlandı. Bu eğitim, Döveç’in iş güvenliği ve sağlığına verdiği önemi göstermekte ve bu alanda sürekli gelişim ve iyileştirme taahhüdünü vurgulamaktadır.


Alanında deneyimli uzmanlar tarafından verilen eğitim, katılımcılara en güncel ve etkili bilgileri sunarak, iş yerlerindeki uygulama becerilerini önemli ölçüde geliştirmelerini sağlamıştır. Bu eğitim sayesinde, katılımcılar iş sağlığı ve güvenliği konusunda daha bilinçli hale gelmiş ve aldıkları bilgileri iş pratiklerine uygulama kapasitelerini artırmışlardır. Bu durum, hem Döveç hem de Arredo için daha güvenli ve sağlıklı bir çalışma ortamının sağlanmasına katkıda bulunmuştur.

ISGÜM, Döveç ve Arredo tarafından düzenlenen İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi, çalışanların iş yerindeki güvenlik ve sağlık standartlarını yükseltmelerine yardımcı olacak değerli bilgiler ve beceriler sağlamıştır. Bu eğitim, iş sağlığı ve güvenliği alanında sürekli iyileştirme ve gelişim yönünde atılan önemli bir adım olup, ilgili tüm tarafların bu konudaki kararlılığını ve taahhüdünü pekiştirmiştir.

 

 

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Tags:döveçİş Sağlığı ve Güvenliği EğitimiİSGÜMOperasyonel Denetim Müdürlüğü
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