iş sağlığı ve güvenliği uzmanlarının uzmanlık belgeleri askıya alındı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın, İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanları Birliği ile yapılan istişareleri sonucunda aşağıdaki kararlar alınmıştır.

1- İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanları Birliği’ne üye olmayan uzmanların sertifikaları ve uzmanlık belgeleri ikinci bir duyuruya kadar askıya alınmıştır.

2- Bir hafta içinde Birliğe üye olan ve olmayanların hem üyelik yenilemeleri, hem de rapor hazırlayıp sundukları ve hala faaliyette olan inşaatların yeniden incelenmesi, iş sağlığı ve güvenliği kurallarına uyulup uyulmadığı noktalarının Birliğe ve Bakanlığa duyurulması gerekmektedir. Aksi halde alınan bu karar geçerli olmaya devam edecektir.

3- İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanları Birliği ile yapılan istişare sonucunda gelecek hafta , kuralları yerine getirmiş olan uzmanlar ve çalışma müfettişleri ile birlikte denetim seferberliği başlatılmasına karar verilmiştir.