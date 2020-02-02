İş kazası geçirenlere gelir artışı

İş kazaları ve meslek hastalıkları sigortasından gelir, malullük, yaşlılık ve ölüm sigortalarından aylık alanlara artış veriliyor. Bakanlar Kurulu kararına göre bu kapsamdaki kişilere 1 Ocak’tan geçerli olmak üzere yüzde 4.09 artış verildi.

Öte yandan Arıtma çamurlarının tarımda kullanılmasını düzenleyen bir tüzük hazırlandı.

Çevre Yasası altında çıkarılan tüzük, arıtma çamurlarının tarımda kullanımında gerekli tedbirlerin alınması esaslarını sürdürülebilir kalkınma hedefleriyle uyumlu bir şekilde ortaya koymayı amaçlıyor.

Tüzük, evsel ve kentsel atık suların arıtılması sonucu ortaya çıkan arıtma çamurlarının; toprağa, bitkiye, hayvana ve insana zarar vermeyecek şekilde, toprakta ve tarımda kontrollü kullanımına ilişkin teknik ve idari esasları kapsıyor.