Kıbrıs

İrsen Küçük son yolculuğuna uğurlanıyor

13 Mart 2019
İRSEN KÜÇÜK

Kıbrıs Türk toplumuna önemli hizmetler veren eski başbakanlardan İrsen Küçük bugün son yolculuğuna uğurlanıyor.

Ulusal Birlik Partisi eski Genel Başkanı ve eski Başbakan İrsen Küçük için iki ayrı tören düzenleniyor.
İlk tören, yıllarca hizmet verdiği Ulusal Birlik Partisi’nin Sarayönü’ndeki Genel Merkezi önünde saat 09.45’te gerçekleşti.
Ardından Cumhuriyet Meclisi’nde İrsen Küçük için Devlet Töreni yapılıyor…
Törenlerin ardından Küçük’ün naaşı, İsmail Safa Camii’nde saat 12.06’da kılınacak öğle namazını müteakip Lefkoşa
Kabristanlığı’nda bulunan Devlet Mezarlığı’na defnedilecek.

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