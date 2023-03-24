İrsen Küçük Ortaokulu “İyilik Kulübü” öğrencilerinden Kıbrıs Türk Dayanışma Platformu’na 10 bin TL bağış - Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
Cuma, Mart 24, 2023
Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
Kıbrıs

İrsen Küçük Ortaokulu “İyilik Kulübü” öğrencilerinden Kıbrıs Türk Dayanışma Platformu’na 10 bin TL bağış

Mert Özkaya
Mert Özkaya
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İyilik Kulübü

Lefkoşa İrsen Küçük Ortaokulu “İyilik Kulübü” öğrencilerinin düzenlediği kermesten elde edilen gelir Kıbrıs Türk Dayanışma Platformu’na (KTDP) bağışlandı.

Platformdan yapılan açıklamaya göre, kermeste yapılan satıştan elde edilen geliri, öğretmenlerin bağışlarıyla 10 bin TL’ye tamamlayan “İyilik Kulübü” üyeleri, bunu depremzedeler için yaşam evleri üreten KTDP’ye bağışlamaya karar verdi.


İrsen Küçük Ortaokulu Müdürü Bilge Haşimoğulları, bağış çekini, okulun “İyilik Kulübü” öğrencileriyle birlikte KTDP adına Kıbrıs Türk Sanayi Odası Basın ve İletişim Sorumlusu Hüseyin Ezgin’e takdim etti.

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Tags:İyilik KulübüLefkoşa İrsen Küçük Ortaokulu
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