İrsen Küçük Ortaokulu “İyilik Kulübü” öğrencilerinden Kıbrıs Türk Dayanışma Platformu’na 10 bin TL bağış

Lefkoşa İrsen Küçük Ortaokulu “İyilik Kulübü” öğrencilerinin düzenlediği kermesten elde edilen gelir Kıbrıs Türk Dayanışma Platformu’na (KTDP) bağışlandı.

Platformdan yapılan açıklamaya göre, kermeste yapılan satıştan elde edilen geliri, öğretmenlerin bağışlarıyla 10 bin TL’ye tamamlayan “İyilik Kulübü” üyeleri, bunu depremzedeler için yaşam evleri üreten KTDP’ye bağışlamaya karar verdi.

İrsen Küçük Ortaokulu Müdürü Bilge Haşimoğulları, bağış çekini, okulun “İyilik Kulübü” öğrencileriyle birlikte KTDP adına Kıbrıs Türk Sanayi Odası Basın ve İletişim Sorumlusu Hüseyin Ezgin’e takdim etti.