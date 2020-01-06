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İran’ın kültürel anıtlarını da vurmakla tehdit eden Trump’a UNESCO’dan uyarı

6 Ocak 2020

Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO), Trump’a, ABD’nin çatışma durumlarında kültürel mirasa zarar vermemeyi taahhüt eden uluslararası anlaşmalara taraf olduğu ikazında bulundu.

İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani’ye suikast düzenleyerek savaş rüzgarları estiren ABD Başkanı Donald Trump’ın İran’da kültürel anıtlar dahil 52 hedef belirlediklerine dair tweetine UNESCO’dan yanıt geldi.

Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO), ABD’nin çatışma durumlarında kültürel mirasa zarar vermemeyi taahhüt eden uluslararası anlaşmaları imzaladığını hatırlatan bir açıklama yaptı.

1954 ve 1972 tarihli sözleşmelerin hem ABD hem de İran tarafından onaylanmış olduğunu vurgulayan UNESCO, imzacı ülkelerin sözleşmeye taraf diğer devletlerin topraklarındaki kültürel ve doğal mirasa zarar verebilecek adımları kasten atmamakla yükümlü olduğunun altını çizdi.



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