Dünya

İran’ın Buşehr eyaletinde deprem

18 Nisan 2021
iran deprem





İran’ın güneyindeki Buşehr eyaletinde, yerel saatle 11.11’de 5,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Yer sarsıntısı, Buşehr eyaletinin Bandar Gonaveh bölgesinde, 10 kilometre derinlikte kaydedildi.

Deprem sonucu ilk belirlemelere göre 1 kişinin yaralandığı, bazı evlerin de hasar gördüğü açıklandı.

Bölgeye İran Kızılay ekipleri sevk edildi.

Buşehr eyaleti, bir nükleer santrale de ev sahipliği yapıyor.





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18 Nisan 2021


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