İran’ın Buşehr eyaletinde deprem

Yer sarsıntısı, Buşehr eyaletinin Bandar Gonaveh bölgesinde, 10 kilometre derinlikte kaydedildi.

Deprem sonucu ilk belirlemelere göre 1 kişinin yaralandığı, bazı evlerin de hasar gördüğü açıklandı.

Bölgeye İran Kızılay ekipleri sevk edildi.

Buşehr eyaleti, bir nükleer santrale de ev sahipliği yapıyor.