İran’ın Buşehr eyaletinde deprem

\u0130ran'\u0131n g\u00fcneyindeki Bu\u015fehr eyaletinde, yerel saatle 11.11'de 5,9 b\u00fcy\u00fckl\u00fc\u011f\u00fcnde deprem meydana geldi.\r\n\r\n\r\n\r\nYer sars\u0131nt\u0131s\u0131, Bu\u015fehr eyaletinin Bandar Gonaveh b\u00f6lgesinde, 10 kilometre derinlikte kaydedildi.\r\n\r\nDeprem sonucu ilk belirlemelere g\u00f6re 1 ki\u015finin yaraland\u0131\u011f\u0131, baz\u0131 evlerin de hasar g\u00f6rd\u00fc\u011f\u00fc a\u00e7\u0131kland\u0131.\r\n\r\nB\u00f6lgeye\u00a0\u0130ran\u00a0K\u0131z\u0131lay\u00a0ekipleri sevk edildi.\r\n\r\nBu\u015fehr eyaleti, bir n\u00fckleer santrale de ev sahipli\u011fi yap\u0131yor.\r\n\r\n\r\n