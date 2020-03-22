Dünya

İran’dan ABD’nin corona virüsle mücadele yardım teklifine ret

22 Mart 2020

İran lideri Ayetullah Ali Hamaney, İran devlet televizyonundaki Nevruz konuşmasında, dünyayı saran corona virüsle ilgili açıklamalarda bulundu.

ABD yönetimini, “İran’ın en kötü düşmanı” olarak nitelendiren Hamaney, “ABD yöneticileri yalancı, tamahkar, şarlatan, merhametsiz ve teröristtir. Ne kadar kötü sıfat varsa onlarda mevcuttur.” dedi.

Hamaney, dünyanın uluslararası bir virüs salgını ile karşı karşıya olduğuna dikkati çekerek, “Amerikalılar kaç kez, ‘Bizden isteyin, İran’a ilaç ve tedavi konusunda yardıma hazırız’ teklifinde bulundular. Bu ilginç bir açıklama. Öncelikle siz kendi derdinize çare bulun. Eğer elinizde varsa kendiniz için kullanın” ifadesini kullandı.

ABD yönetiminin, corona virüsü üretmekle suçlandığı değerlendirmesinde bulunan Hamaney, şunları söyledi:

“Siz bu virüsü üretmekle suçlanıyorsunuz. Bu iddianın ne kadar doğru olduğunu bilmiyorum ama böyle bir iddia söz konusuyken, hangi mantık sahibi sizin vereceğiniz ilaca güvenir. İlacınız hastalığı daha da arttırabilir veya kalıcı hale getirebilir. Sizin buraya doktor olarak göndereceğiniz kişiler, ürettikleri zehrin etkilerini yakından görmek için geleceklerdir. Söylendiğine göre İranlıların genetiğine uygun olarak virüsün bir bölümü İranlılar için üretilmiş. İranlılardan kimse, Amerikalıların bu teklifini kabul etmedi, etmeyecektir.”

Hamaney, Washington’un Tahran yönetimine söz konusu virüsle ilgili ne zaman ve ne tür bir teklifte bulunduğunu ise açıklamadı.

Çin’de ortaya çıkan covid-19, İran’da ilk olarak 19 Şubat’ta Kum kentinde görülmüş, ardından ülkenin tamamına yayılmıştı.

İran Sağlık Bakanlığı, dün itibarıyla ülkede Kovid-19 kaynaklı can kaybının 1556’ya yükseldiğini, vaka sayısının ise 20 bin 610 olduğunu açıklamıştı.




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