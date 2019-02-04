Dünya

İran’da sel felaketi: 1 ölü, 8 yaralı

4 Şubat 2019

 İran’ın 17 eyaletinde 48 saat içinde meydana gelen sel ve kar fırtınasında 1 kişi öldü, 8 kişi yaralandı. 

Fars Haber Ajansı’na konuşan İran Arama ve Kurtarma Teşkilatı Başkanı Murtaza Selimi, Hürmüzgan eyaletinde bir kişinin otomobilinde seyir halindeyken sele kapılarak hayatını kaybettiğini belirtti.
Selimi, “Hürmüzgan, Mazendaran, Gilan, Kermanşah, Kürdistan, Kazvin, Fars, Sistan-Beluçistan, Simnan, Zencan, Huzistan, Güney ve Kuzey Horasan, Tahran, Erdebil, İsfahan, Doğu Azerbaycan eyaletlerinde 48 saat içinde meydana gelen sel felaketi ve kar fırtınasında 1 kişi öldü, 8 kişi yaralandı.” ifadelerini kullandı.

Etiketler


İlgili Makaleler

İngiliz rapçi, ABD’de göçmenlik bürosu tarafından gözaltına alındı

4 Şubat 2019

ABD’de küçük uçak evin üzerine düştü.. 5 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

4 Şubat 2019

Futbolcu Emiliano Sala’yı taşıyan uçağın enkazı Manş Denizi’nde bulundu

4 Şubat 2019

‘Macron Sarı Yelekler için referandum düzenleyecek’

4 Şubat 2019

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Havadis Gazetesi, 14 Şubat 2009 tarihinde ilk kez okuyucusu ile buluştu. Her geçen gün artan trajı ile LİDER gazete olarak sizlere ulaşmaya devam ediyor. İletişim: [email protected]
© Copyright 2019, All Rights Reserved  |  Baba Bilgisayar
Başa dön tuşu
Kapalı