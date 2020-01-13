Dünya

İran’da sel felaketi: 1 ölü, 8 yaralı

13 Ocak 2020

İran’ın Sistan-Belucistan eyaletinde etkili olan yağışın yol açtığı sel felaketinde 1 kişi öldü, 8 kişi yaralandı.
İranlı Öğrenciler Haber Ajansı’na (ISNA) konuşan, Sağlık Bakanlığı Afet Yönetimi Sağlık Danışman Yardımcısı Muhammed Mutlak, “Sistan-Belucistan eyaletinin İranşehr, Çabahar, Haş, Dekgan, Seravan, Serbaz, Kenarek, Mircave ve Niykşehr kentlerinde etkili olan yağış sele neden oldu. Söz konusu kentlerde şu ana kadar toplam 8 kişi yaralanırken, Serbaz’da ise 1 kişi hayatını kaybetti.” dedi.
Öte yandan İran resmi haber ajansı IRNA’ya konuşan Sistan-Belucistan Eyalet Valisi Ahmed Ali Muhubeti, son 48 saattir bölgede etkili olan yağışın sele yol açtığını söyledi.

BÖLGEDE 400 KÖY SULAR ALTINDA 
Muhubeti, “Pişin ve Zirdan barajlarının taşması sonucu yaklaşık 400 köy sular altında kaldı.” dedi.
Bölgeye arama-kurtarma ekiplerinin sevk edildiğini belirten Muhubeti, sel suları altında kalan köylere gıda ve içme suyu ulaştırılması için çalışmaların sürdüğünü kaydetti.



Etiketler

İlgili Makaleler

Japon milyarder ay seyahati için yanına kız arkadaşı arıyor

13 Ocak 2020

Avustralya’da sıcaklıkların düşmesiyle yangınların bir kısmı kontrol altına alındı

13 Ocak 2020

Yeni Zelanda’da yanardağ patlamasında

13 Ocak 2020

Hedef sadece develer mi? Avustralya hükümetinin yabani hayvanlarla ‘mücadelesi’

11 Ocak 2020

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Havadis Gazetesi, 14 Şubat 2009 tarihinde ilk kez okuyucusu ile buluştu. Her geçen gün artan trajı ile LİDER gazete olarak sizlere ulaşmaya devam ediyor. İletişim: [email protected]
© Copyright 2020, All Rights Reserved  |  Baba Bilgisayar
Başa dön tuşu
Kapalı